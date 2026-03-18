Bakan Memişoğlu’ndan Muğla çıkartması: Bölgede planlanan ve yapımı süren yatırımlar yerinde incelendi

23:5818/03/2026, Çarşamba
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program için Muğla'ya ziyarette bulundu. Memişoğlu’nun ziyareti kapsamında bölgede planlanan ve yapımı süren sağlık yatırımları yerinde incelenerek projelere ilişkin teknik değerlendirmeler yapıldı. Toplam 17 sağlık tesisinin eş zamanlı yürütüldüğü bölgede ayrıca yaklaşık 700 yatak kapasiteli şehir hastanesi projesinin de devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program için Muğla'ya ziyarette bulundu. Memişoğlu'nun söz konusu ziyareti, bölgede planlanan ve yapımı süren sağlık yatırımlarının yerinde incelenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Gün içinde birden fazla noktada devam eden projeler sahada değerlendirildi, inşaat süreçleri ve hizmete alınacak tesislere ilişkin teknik incelemeler yapıldı.

Helikopter kullanımı da bu yoğun saha programının kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla tercih edilen bir ulaşım yöntemi. Program kapsamında gerçekleşen iftar ise bu ziyaretin doğal bir parçası.

Bu kapsamda bölgede, tamamlandığında toplam 1.200 yatak kapasitesine ulaşacak, 12 birinci basamak, 4 ikinci basamak ve 1 üçüncü basamak sağlık tesisi olmak üzere 17 ayrı sağlık yatırımı eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Ayrıca yaklaşık 700 yatak kapasiteli şehir hastanesi projesinin de çalışmaları devam etmektedir.


