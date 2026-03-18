İftar değil denetim için: Bakan Memişoğlu'nun helikopterli hastane incelemesi algı malzemesi yapıldı

"Muğla'mıza 2002'den beri 45 sağlık tesisi yapmışız. Bunların 19'u hastane." diyen Bakan Memişoğlu, "Daha iyilerini de yapmak için planlamalarımız var. Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği Muğla'ya şehir hastanesi planlamamız var. Şu an yerini ayarlıyoruz. Projesine en kısa zamanda başlayacağız. Bin yataklı Muğla Şehir Hastanesi'ni insanlarımıza sunacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında merkez ilçemiz Menteşe'deki hastanemizi yenileyip, 200 yataklı bir hastane inşaatı yapacağız. Bunun yanında ilçelerde hastanelerimizi daha etkin kullanmak için analizler yapıp, değerlendirmelerde bulunacağız. Özellikle Fethiye ilçemizdeki hastanemizi yenileyeceğiz. Orada da 500 yataklı hastanemizin en kısa zamanda inşaatına başlayacağız" dedi.