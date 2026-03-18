İftar değil denetim için: Bakan Memişoğlu'nun helikopterli hastane incelemesi algı malzemesi yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geride kalan gün, Muğla'da çeşitli temas ve incelemelerde bulundu. Askeri bir helikopterle bölgede planlanan ve yapımı süren 17 sağlık yatırımını kapsamlı şekilde inceleyen Bakan Memişoğlu'nun bu temasları ve sonrasında katıldığı iftar, sosyal medyada algı malzemesi yapıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere pazartesi günü Muğla'ydı.
"Muğla'mıza 2002'den beri 45 sağlık tesisi yapmışız. Bunların 19'u hastane." diyen Bakan Memişoğlu, "Daha iyilerini de yapmak için planlamalarımız var. Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği Muğla'ya şehir hastanesi planlamamız var. Şu an yerini ayarlıyoruz. Projesine en kısa zamanda başlayacağız. Bin yataklı Muğla Şehir Hastanesi'ni insanlarımıza sunacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında merkez ilçemiz Menteşe'deki hastanemizi yenileyip, 200 yataklı bir hastane inşaatı yapacağız. Bunun yanında ilçelerde hastanelerimizi daha etkin kullanmak için analizler yapıp, değerlendirmelerde bulunacağız. Özellikle Fethiye ilçemizdeki hastanemizi yenileyeceğiz. Orada da 500 yataklı hastanemizin en kısa zamanda inşaatına başlayacağız" dedi.
Yapımı süren sağlık yatırımlarına havadan inceleme
Bakan Memişoğlu daha sonra, bölgede planlanan ve yapımı süren 17 sağlık yatırımını kapsamlı şekilde denetlemek maksadıyla askeri bir helikopter vasıtasıyla incelemelerde bulundu.
Edinilen bilgiye göre; gün içinde birden fazla noktada devam eden projeler sahada değerlendirildi, inşaat süreçleri ve hizmete alınacak tesislere ilişkin teknik incelemeler yapıldı.
Helikopterli hastane denetimi algı malzemesi yapıldı
Bakan Memişoğlu'nun bu temasları ve sonrasında katıldığı iftar, sosyal medyada algı malzemesi yapıldı.
Memişoğlu'nun iftara helikopterle gelip gittği manipülasyonları dolaşıma sokuldu.
Yetkililer; helikopter kullanımının yoğun saha programının kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla tercih edildiğini bildirdi.
Ayıca program kapsamında gerçekleşen iftarın ise bu ziyaretin doğal bir parçası olduğu aktarıldı.