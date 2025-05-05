Bir dönemin hafızalara kazınan televizyon simalarından "Uçan Adam" lakaplı Sabri Yıldız’dan üzücü haber geldi.

Özellikle Kanal D'de Esra Ceyhan'ın sunduğu programda yaptığı sıra dışı hareketlerle tanınan Yıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kendini yere atarken söylediği "Allah Allah" nidaları ve "Havada durdum, şahitlerim var" sözleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Sabri Yıldız, Türk televizyon tarihinin en ilginç karakterlerinden biri olarak anılıyordu.

O dönem programdaki ilginç performansı, Yıldız’ı geniş kitlelere tanıtmıştı.

Kısa bir süre bazı sinema projelerinde yer alsa da medya dünyasında kalıcı bir yer edinemeyen Yıldız, zamanla ekranlardan uzaklaştı ve bir dönem maddi sıkıntılarla da gündeme gelmişti.

"Mekanı cennet olsun, açık sözlü bir insandı"

Yıldız'ın ölüm haberini ise sosyal medya fenomeni YouTuber Testo Taylan duyurdu.

Sabri Yıldız ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Taylan, "Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sabri Yıldız kimdir?

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 1965 veya 1966 yılında doğan ve Zaza kökenli olan Sabri Yıldız, Adapazarı'nda büyüdü.

Esra Ceyhan'ın programında "Allah Allah" nidalarıyla kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia etmesiyle ün kazandı.

Bu performansı, "Havada durdum, şahitlerim var" repliğiyle birlikte internetin erken dönemlerinde viral olmuş ve Yıldız'ı Türkiye'nin ilk internet fenomenlerinden biri haline getirmişti.

Yıldız, bu ünü sayesinde bazı sinema projelerinde küçük roller almış, ancak medya sektöründe kalıcı bir yer edinememiştir. Zamanla ekranlardan uzaklaşan Yıldız, maddi sıkıntılarla da gündeme gelmişti.

Sabri Yıldız, sıra dışı performansıyla Türk televizyon tarihine damga vurmuş ve internet kültürünün erken dönemlerinde önemli bir figür olarak yerini almıştı.







