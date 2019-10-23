Hayat Yeni bir araştırmaya göre köpek sahibi insanların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı daha düşük
KALP

Yeni bir araştırmaya göre köpek sahibi insanların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı daha düşük

Amerikan Kalp Birliği tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre, köpek sahibi insanların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı daha düşük. Amerikan Kalp Derneği'nden Glenn Levine, "Bu çalışma bir köpeği benimsemenin veya doğrudan sahip olmanın ölüm oranını azalttığını kanıtlayamıyor olsa da, bu sağlam bulgular kesinlikle en azından bunu öne sürüyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Köpek sahibi olmanın insan sağlığına faydalı olduğunu gözler önüne seren yeni bir çalışma Amerikan Kalp Birliği tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre yeniden ortaya kondu. Bu çalışmaya göre köpek sahibi insanların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı daha düşük.

Çalışmaların iyi ve kaliteli veriler sağladığını söyleyen Amerikan Kalp Derneği'nden Glenn Levine, "Bir köpeği benimsemenin veya doğrudan sahip olmanın ölüm oranını azalttığını kanıtlayamıyor olsa da, bu sağlam bulgular kesinlikle en azından bunu öne sürüyor" dedi.

Köpek sahipleri düzenli egzersiz yapıyor

Toronto Üniversitesi Tıp Profesörü yardımcısı Caroline Kramer'e göre de köpek sahipleri düzenli egzersiz yaptıklarını ve bu durumun kan basıncını düşürdüğünü söyledi.

Evcil hayvan reçete değil

Ancak araştırmacılar, evcil hayvanı önleyici bir müdahale olarak "reçete" etmemeye karşı uyarıyorlar. İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Tove Fall, “Köpekler, yalnızca evcil hayvana iyi bir yaşam sağlama kapasitesi ve bilgisine sahip olduklarını düşünen insanlar tarafından alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yılda 800 binden fazla insan ölüyor: Önlenmezse 2030'da başlıca hastalık olacak
HAYAT
Yılda 800 binden fazla insan ölüyor: Önlenmezse 2030'da başlıca hastalık olacak

Obezitenin sebebi anne babalar: Çocukları ölüme sürüklemeyin!
HAYAT
Obezitenin sebebi anne babalar: Çocukları ölüme sürüklemeyin!

Oğlu için kanseri yendi
HAYAT
Oğlu için kanseri yendi
Tünellerin maliyeti 200 milyon dolar

Tünellerin maliyeti 200 milyon dolar

YPG'nin kazdığı tünellerin uzunluğu 550 kilometreyi aştı.
Bahçeliyi ziyaret ediyor

Bahçeli'yi ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor.
Türkiye, 6 yıllık haritayı14 günde çöpe attı

Türkiye, 6 yıllık haritayı
14 günde çöpe attı

​Türkiye'nin sahadaki varlığı PKK/YPG'yi denklem dışına çıkardı.
İlk hedef tamam

İlk hedef tamam

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların artısı da var eksisi de.
Zaferin fotoğrafı

Zaferin fotoğrafı

PYD'den kurtarılan Resulayn'da SMO ve Türk bayrakları asıldı.
Terör devleti projesi<br>Soçi'de çökertildi!

Terör devleti projesi
Soçi'de çökertildi!

Soçi'deki zirve 100 yıllık projeyi boşa çıkardı.

Rus askeri<br> Ayn El Arab'a girdi

Rus askeri
Ayn El Arab'a girdi

PYD/PKK'lı teröristler çekilmezse Rus askerleri aradan çekilecek.
Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

​TRT World Forum'da konuşan TBMM Eski Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.

Putin 'bunları buradan atarız' dedi

Putin 'bunları buradan atarız' dedi

​Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Toplantıyı bastılar

Toplantıyı bastılar

​Denizlispor'da silahlı kişiler basın toplantısını bastı.

Cezası 100<br>kazancı 15 bin TL

Cezası 100
kazancı 15 bin TL

Ülke genelinde ​60 bin kişi izinsiz bu işi yapıyor.
11 bin kişilik mahalle komple dönüşecek

11 bin kişilik mahalle komple dönüşecek

​Yeni plandaki detay ile 30 bin kişi yaşayabilecek.
İngiltere'de<br> bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'de
bir kamyonda 39 ceset bulundu

Olayla ilgili bir kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.