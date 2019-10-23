Yeni bir araştırmaya göre köpek sahibi insanların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı daha düşük

Köpek sahibi olmanın insan sağlığına faydalı olduğunu gözler önüne seren yeni bir çalışma Amerikan Kalp Birliği tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre yeniden ortaya kondu. Bu çalışmaya göre köpek sahibi insanların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı daha düşük.

Çalışmaların iyi ve kaliteli veriler sağladığını söyleyen Amerikan Kalp Derneği'nden Glenn Levine, "Bir köpeği benimsemenin veya doğrudan sahip olmanın ölüm oranını azalttığını kanıtlayamıyor olsa da, bu sağlam bulgular kesinlikle en azından bunu öne sürüyor" dedi.

Köpek sahipleri düzenli egzersiz yapıyor

Toronto Üniversitesi Tıp Profesörü yardımcısı Caroline Kramer'e göre de köpek sahipleri düzenli egzersiz yaptıklarını ve bu durumun kan basıncını düşürdüğünü söyledi.

Evcil hayvan reçete değil

Ancak araştırmacılar, evcil hayvanı önleyici bir müdahale olarak "reçete" etmemeye karşı uyarıyorlar. İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Tove Fall, “Köpekler, yalnızca evcil hayvana iyi bir yaşam sağlama kapasitesi ve bilgisine sahip olduklarını düşünen insanlar tarafından alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

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