|
Hayat

Yeşilçam film afişleri sergilenecek

04:00 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:49 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeşilçam filmlerine ait birkaç afiş satın almasıyla başlayan merakı Gürcan Senem'i 15 yılda 600 parçaya yaklaşan bir koleksiyon sahibi yaptı. Münir Özkul'dan Adile Naşit'e, Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, birçok film yıldızının yer aldığı afişlere gözü gibi bakan Senem'in koleksiyonu "sinema arşivi" niteliği taşıyor. "Köyden indim şehire", "Gülen gözler", "Çiçek Abbas", "Selvi boylum al yazmalım" gibi filmlerin afişlerinden oluşan koleksiyonunu 3 Eylül'de Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'deki Büyükşehir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Sergiye gelenler, kayıp olarak bilinen James Bond'un Rusya'dan Sevgilerle filminin tiye alınmış versiyonu “Cezmi Band 007.5 Kayseri'den Sevgilerle” filminin orijinal filmlerini görüp fragmanını izleyebilecek. Ayrıca Osman Seden tarafından yazılan “Mazi Kalbimde Yaradır” filminin orijinal senaryosunu görebilecek.



#Aktüel
#Yeşilçam
#Sergi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji uyarmıştı! Ankara yağışa teslim oldu: Caddeler göle döndü araçlar yolda kaldı