Yeşilçam film afişleri sergilenecek

Yeşilçam filmlerine ait birkaç afiş satın almasıyla başlayan merakı Gürcan Senem'i 15 yılda 600 parçaya yaklaşan bir koleksiyon sahibi yaptı. Münir Özkul'dan Adile Naşit'e, Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, birçok film yıldızının yer aldığı afişlere gözü gibi bakan Senem'in koleksiyonu "sinema arşivi" niteliği taşıyor. "Köyden indim şehire", "Gülen gözler", "Çiçek Abbas", "Selvi boylum al yazmalım" gibi filmlerin afişlerinden oluşan koleksiyonunu 3 Eylül'de Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'deki Büyükşehir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Sergiye gelenler, kayıp olarak bilinen James Bond'un Rusya'dan Sevgilerle filminin tiye alınmış versiyonu “Cezmi Band 007.5 Kayseri'den Sevgilerle” filminin orijinal filmlerini görüp fragmanını izleyebilecek. Ayrıca Osman Seden tarafından yazılan “Mazi Kalbimde Yaradır” filminin orijinal senaryosunu görebilecek.