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Hayat

Yeşilçam yıldızından acı haber: Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevda Ferdağ, Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Ferdağ'ın, uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu.

Seren Som
Seren Som
15:33 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:39 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sevda Ferdağ
Sevda Ferdağ

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ bu sabah satlerinde İstanbul Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdi.

81 yaşındaki Ferdağ'ın, uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu.


Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

Sevda Ferdağ gerçek adıyla Lütfiye Dumrul 1942'de Edremit'te doğdu. Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti.

Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı.

Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

Filmografisi

1958: O Günden Sonra

1963: Helal Olsun Ali Abi

1963: Adanalı Tayfur

1963: Azrailin Habercisi

1963: Beyoğlu Piliçleri

1964: Beş Şeker Kız

1964: Günah Kızları

1964: Gurbet Kuşları

1964: İstanbul'un Kızları

1964: Sokakların Kanunu

1964: Adanalı Tayfur Kardeşler

1964: Aşkların En Güzeli

1964: Dullar Tercih Edilir

1964: Erkek Ali

1964: Halime'den Mektup Var

1964: Hizmetçi Dediğin Böyle Olur

1964: Hızır Dede

1964: Hızlı Osman

1964: Kelebekler Çift Uçar

1964: Ölümün Ücreti

1964: On Korkusuz Adam




1965: Vahşi Gelin1965: Beleş Osman

1965: Bir Caniye Gönül Verdim

1965: Cezmi Band 007.5

1965: Hak Yolunda Hazreti Yahya

1965: Hazreti Yusuf'un Hayatı

1965: Helal Adanalı Celal

1965: İstanbul Kazan Ben Kepçe

1965: Kahreden Kurşun

1965: Kanunsuzlar

1965: Kart Horoz

1965: Posta Güvercini

1965: Şehvetin Esiriyiz

1965: Şenol Birol Gool

1965: Son Darbe

1965: Sonsuz Geceler

1965: Taşralı Amca

1965: Tavan Arası

1965: Tehlikeli Adımlar



1966: Aslanların Dönüşü1966: Babam Katil Değildi

1966: Çalıkuşu

1966: Cibali Karakolu

1966: Fatih'in Fedaisi

1966: Şehzade Murat ve Gülnaz Sultan

1966: Severek Döğüşenler

1966: Yedi Dağın Aslanı

1966: Ailenin Yüz Karası

1966: Arzunun Bedeli

1966: Çingene

1966: İnsan Bir Kere Ölür

1966: Kan Ve Kurşun

1966: Kanun Benim

1966: Kara Fatma

1966: Karanlıkta Vuruşanlar

1966: Para Kadın Ve Silah


1967: Anjelik Osmanlı Saraylarında1967: Hacı Murat

1967: Hindistan Cevizi

1967: Ringo Kid

1967: Ağır Suç

1967: Ağlayan Kadın

1967: Aslan Yürekli Kabadayı

1967: Beni Katil Ettiler

1967: Çıldırtan Arzu

1967: Çıldırtan Dudaklar

1967: Demirel'e Söylerim

1967: Galatalı Mustafa

1967: Gençlik Türküsü

1967: Hesap Günü

1967: İmamın Gazabı

1967: Kanlı Takip

1967: Kardeş Kavgası

1967: Karım Beni Aldatırsa

1967: Ölüm Saati

1967: Sefiller

1967: Son Söz Benim

1967: Üç Sevdalı Kız

1968: Belalı Hayat

1968: Casus Kıran

1968: Alnımın Kara Yazısı

1968: Anjelik Ve Deli İbrahim

1968: Benimle Evlenir misin

1968: Bir Damat Aranıyor

1968: Çingene Güzeli

1968: Gönüllü Kahramanlar

1968: Kabadayı

1968: Kışlalar Doldu Bugün

1968: Menderes Köprüsü

1968: Son Vurgun

1969: Galatalı Fatma

1969: Gülnaz Sultan

1969: Günahını Ödeyen Kadın

1969: Muhabbet Kuşu

1970: Casus Kıran

1970: Kanımın Son Damlasına Kadar

1970: Aşk Hırsızı

1970: Günahımı Çekeceksin

1971: Ayşecik Bahar Çiçeği

1971: Tamam mı Canım

1972: Günahsızlar

1972: Ay Aman Of

1972: Şehvet Kurbanı

1972: Yalan Dünya

1973: Cennetin Kapısı

1973: Dikiz Aynası

1974: Ne Hakem

1974: Hop Dedik Kazım

1975: Deli Deli Tepeli

1975: Macera

1975: Şöhret Budalası

1976: İntikam Meleği

1976: Kapıcılar Kralı

1976: Namus Belası

1977: Derbeder

1977: Tokat

1978: Seninle Son Defa




1983: Bedel1983: Davetsiz Misafir

1983: Seni Seviyorum

1984: Kadın Bir Defa Sever

1986: Gülümse Biraz

1986: Öksüzler

1986: Sıcak Tatlı Yaz

1987: Kavanozdaki Adam

1987: Sevgiye Hasret

1987: Yaşamaya Mecburum

1987: Ziyaret

1988: Acı Su

1990: Gizli Yüz

1993: Tersine Dünya

1993: Bir Kadın Yüzü

1993: Senin İçin Bir Kadeh

1995: Yer Çekimli Aşklar

1995: Cemile Ve Umudun Masalı

1996: Şahin

1996: Sara ile Musa

1996: Zehra Ana

1997: Ağır Roman1998: Sıcak Saatler

1999: Aşkın Dağlarda Gezer

1999: Güle Güle




2000: Aşk Güzel Şeydir2000: Hanım Ağa

2000: Kumkapı Olayı / Üzgünüm

2002: Berivan

2002: Zeybek Ateşi

2003: Gelin

2004: Perçem

2005: Şöhret

2006: Hacı

2008: Yaprak Dökümü

2009: Ömre Bedel




#Sevda Ferdağ
#Yeşilçam
#Oyuncu
1 saat önce
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