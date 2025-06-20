YKS öncesi 10 kritik tavsiye

Hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 2,5 milyon aday ter dökecek.
Eğitim Uzmanı Nazik Özçelik, sınav öncesindeki son gün ve sınav anı için öğrencilerle dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.
Heyecanı bastırmak yerine normalleştirmek faydalıdır. Tüm adaylar benzer duygular yaşıyor; bu duygu dikkati artırabilir.
Saat 21.00’den itibaren sosyal medya kapatılmalı, ılık bir duş alınıp olumlu düşüncelerle uyumaya çalışılmalı.
Sınav giriş belgesi ve kimlik mutlaka sınavdan bir gece önce kontrol edilmeli.
Rahat giysiler sınavdan bir gün önce hazırlanmalı. Sınav yerine en geç yarım saat önce ulaşmak için güzergâh önceden belirlenmeli.
Yağlı ve ağır gıdalardan kaçının. Uzun sürecek sınav süresince açlık dikkat kaybına yol açabilir.
Sınavda şimdiye kadar alışık olduğunuz çözüm sırasını koruyun. Yeni yöntem denemek stres yaratabilir.
Tüm sınavın zor olduğunu düşünmeyin. Takıldığınız soruyu işaretleyip sona bırakın.
İki sayfada bir kodlama yapmak, hem hata riskini azaltır hem de zihni kısa süreli dinlendirir.
Eller titrer, nefes hızlanırsa kısa bir mola verip sakinleşin. Kalemi bırakıp derin nefes almak faydalı olur.
Sınavla ilgili “heyecan yapma”, “boş bırakma” gibi iyi niyetli uyarılar öğrencide kaygıyı artırabilir. Akşam 9’dan sonra sınav konusu kapanmalı, evde sakin bir ortam sağlanmalı.