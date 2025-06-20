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YKS öncesi 10 kritik tavsiye

YKS öncesi 10 kritik tavsiye

Saliha Engin
04:0020/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 2,5 milyon aday ter dökecek.

Eğitim Uzmanı Nazik Özçelik, sınav öncesindeki son gün ve sınav anı için öğrencilerle dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

1. Heyecanınızı kabul edin

Heyecanı bastırmak yerine normalleştirmek faydalıdır. Tüm adaylar benzer duygular yaşıyor; bu duygu dikkati artırabilir.

2. Son gece uyku düzenine dikkat

Saat 21.00’den itibaren sosyal medya kapatılmalı, ılık bir duş alınıp olumlu düşüncelerle uyumaya çalışılmalı.

3. Kimlik ve belgeyi akşamdan hazırlayın

Sınav giriş belgesi ve kimlik mutlaka sınavdan bir gece önce kontrol edilmeli.

4. Kıyafet ve ulaşımı planlayın

Rahat giysiler sınavdan bir gün önce hazırlanmalı. Sınav yerine en geç yarım saat önce ulaşmak için güzergâh önceden belirlenmeli.

5. Kahvaltıyı hafif geçirin ama atlamayın

Yağlı ve ağır gıdalardan kaçının. Uzun sürecek sınav süresince açlık dikkat kaybına yol açabilir.

6. Taktiğinizi değiştirmeyin

Sınavda şimdiye kadar alışık olduğunuz çözüm sırasını koruyun. Yeni yöntem denemek stres yaratabilir.

7. Zor sorularda oyalanmayın

Tüm sınavın zor olduğunu düşünmeyin. Takıldığınız soruyu işaretleyip sona bırakın.

8. Kodlama aralarında kısa mola verin

İki sayfada bir kodlama yapmak, hem hata riskini azaltır hem de zihni kısa süreli dinlendirir.

9. Kaygı artarsa derin nefes alın

Eller titrer, nefes hızlanırsa kısa bir mola verip sakinleşin. Kalemi bırakıp derin nefes almak faydalı olur.

10. Aileler detoks saatine uymalı

Sınavla ilgili “heyecan yapma”, “boş bırakma” gibi iyi niyetli uyarılar öğrencide kaygıyı artırabilir. Akşam 9’dan sonra sınav konusu kapanmalı, evde sakin bir ortam sağlanmalı.



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