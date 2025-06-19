Çevre dostu kampanya: 10 litre atık yağ getirene 250 liralık hediye çeki verilecek

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin doğayı koruma çalışmaları kapsamında önemli bir protokole daha imza attığı belirtildi. Evsel kaynaklı bitkisel atık yağların çevreye verdiği büyük zararın önüne geçmek ve atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla Habitat Geri Dönüşüm Firması ile bir yıl süreli işbirliği protokolünün hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: