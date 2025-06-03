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Kazdağları zirvesinde çevre temizliği

Kazdağları zirvesinde çevre temizliği

13:543/06/2025, Salı
IHA
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Kazdağları zirvesinde çevre temizliği
Kazdağları zirvesinde çevre temizliği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın zirvesi olan bin 774 rakımlı Sarıkız Zirvesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla doğaya ve çevreye dikkat çekildi.

Kazdağları'nın zirvesinde yer alan ve Sarıkız efsanesiyle bilinen Sarıkız Zirvesi çevresinde yapılan temizlik çalışmasında, plastik atıklar, cam şişeler ve çeşitli çöpler toplanarak bölge temizlendi. Doğal ve kültürel değerlere sahip çıkılması hedeflenen etkinliğe basın mensupları da katıldı.


Edremit Kent Konseyi ve ilçe belediyesi tarafından yapılan çalışma ile Kazdağları'nın doğal güzellikleri bir kez daha irdelendi ve temiz çevrenin önemine değinildi.


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