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Letonya gayrimenkul sahibi Rusların ülkeye girişini yasakladı

Letonya gayrimenkul sahibi Rusların ülkeye girişini yasakladı

13:403/06/2025, Salı
AA
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Letonya, stratejik öneme sahip bölgelerdeki gayrimenkul sahibi Rusların ülkeye girişini yasakladı
Letonya, stratejik öneme sahip bölgelerdeki gayrimenkul sahibi Rusların ülkeye girişini yasakladı

Letonya'nın, stratejik öneme sahip bölgelerdeki gayrimenkul sahibi Rusların ülkeye girişini yasakladığı belirtildi. Rusya ve Belarus vatandaşları ile en az yüzde 25 hissesi bu ülke vatandaşlarına ait olan şirketlerin Letonya'da gayrimenkul satın almasını yasaklamayı öngören yasa tasarısı da ülke meclisinin gündeminde yer alıyor.

Letonyalı TV3 televizyonunun ülkenin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yürütülen soruşturma sonucunda kritik altyapıya yakın bölgelerdeki Ruslara ait bazı gayrimenkullerin risk oluşturduğu tespit edildi.

Ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle özellikle askeri veya altyapı tesislerinin yakınında konut veya ticari mülk sahibi olan Rus vatandaşları kara listeye alındı ve Letonya'ya girişleri yasaklandı.

Bu arada, Rusya ve Belarus vatandaşları ile en az yüzde 25 hissesi bu ülke vatandaşlarına ait olan şirketlerin Letonya'da gayrimenkul satın almasını yasaklamayı öngören yasa tasarısı da ülke meclisinin gündeminde yer alıyor.

Letonya, nisan ayında da Rus vatandaşlarının ülkeye giriş kurallarını önemli ölçüde sıkılaştırma kararı almıştı.

Letonya daha fazla Spike tanksavar füze sistemi satın alıyor

Letonya Savunma Bakanlığı, Alman EuroSpike şirketi ile Spike tanksavar füze sistemi, mühimmat ve diğer ekipmanların satın alımına ilişkin 81 milyon avro değerinde bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Spike tanksavar füze sisteminin etkinliğini kanıtladığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin operasyonel gereksinimlerini tam olarak karşıladığı vurgulandı.

Tanksavarların Letonya'ya 2028'den itibaren teslim edilmesi planlanıyor. Letonya daha önce, 2018'de de Spike alımına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı.



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