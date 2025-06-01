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Rus heyeti barış müzakereleri için İstanbul'da

Rus heyeti barış müzakereleri için İstanbul'da

21:521/06/2025, Pazar
IHA
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İstanbul'da yarın barış masası bir kez daha kurulacak.
İstanbul'da yarın barış masası bir kez daha kurulacak.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek adına İstanbul'da bir kez daha barış masası kuruluyor. Yarın Çırağan Sarayı'nda yapılacak görüşmelere katılmak üzere Rusya heyeti İstanbul'a geldi.

Rusya heyeti, barış müzakereleri çerçevesinde Ukrayna heyeti ile ikinci kez görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından Türkiye, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl bir araya getirmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında da yine İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti. Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki ikinci görüşme yarın yapılacak. Rus heyeti, Ukrayna ile görüşmelere katılmak üzere İstanbul'a geldi.



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