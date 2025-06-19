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Isparta'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine çoban köpeği dağıtıldı

Isparta'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine çoban köpeği dağıtıldı

14:1319/06/2025, Perşembe
AA
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Köpekler, Küçükhacılar köyü Kozağacı Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 20 sürü sahibine dağıtıldı.
Köpekler, Küçükhacılar köyü Kozağacı Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 20 sürü sahibine dağıtıldı.

Isparta'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sürülerini korumak ve sürü yönetimini güçlendirmek amacıyla Anadolu çoban köpeği dağıtımı gerçekleştirildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi ve Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında sürülerin yaban hayattan korunması için proje geliştirildi.


Proje kapsamında üniversitenin köpek yetiştirme biriminde yetiştirilen Anadolu çoban köpekleri, merkeze bağlı Küçükhacılar köyü Kozağacı Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 20 sürü sahibine dağıtıldı.


ISUBÜ Rektör Yardımcısı Ayhan Gösterit, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite olarak işbirliğini her alanda önemsediklerini söyledi.






KURT SALDIRISINA DA DEĞİNDİLER

Projenin, Ziraat Fakültesi ve Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokol gereğince gerçekleştirildiğini belirten Gösterit, "Bugün burada çoban köpeği dağıtımında bulunmaktan mutluluk duydum. Konuya sadece çoban köpeği olarak bakmıyorum. Hayvanlar bizim dostlarımız. Yetiştiricilerimize sadece yardımcı değil yeri geldiğinde güvenlik görevlisi oluyorlar." diye konuştu.


Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duygu Kaşıkçı ise sürülere kurt saldırılarının tüm illerde sorun haline geldiğini belirterek,


Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş da kurt saldırısı sonucu koyunlarının ve keçilerin telef olduğunu, bazı yetiştiricilerin mesleği bırakma noktasına geldiğini anlattı. Sarıdaş, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.




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#Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
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