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Prof. Dr. Gazi Yaşargil yaşamını yitirdi: Yüzyılın en iyi beyin cerrahı seçilmişti, ölüm haberini Bakan Memişoğlu duyurdu

Prof. Dr. Gazi Yaşargil yaşamını yitirdi: Yüzyılın en iyi beyin cerrahı seçilmişti, ölüm haberini Bakan Memişoğlu duyurdu

12:1411/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil yaşamını yitirdi.
Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun"
ifadelerini kullandı.


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