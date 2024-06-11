"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? 6 aylık enflasyon oranları ayın kaçında belli olur?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın beşinci enflasyon verisi açıklandı. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Peki Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? 6 aylık enflasyon oranları ayın kaçında belli olur?

2024 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

Buna göre haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 olarak belirlendi.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?