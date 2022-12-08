Hollanda-Arjantin Dünya Kupası çeyrek final maç saati, muhtemel ilk 11

Hollanda-Arjantin maçı için heyecan dorukta. Dünya Kupası çeyrek finalinde perde açılıyor. Hollanda ile Arjantin yarı final maçı için kozlarını paylaşacak. Peki, Hollanda-Arjantin hangi kanalda? Saat kaçta?
Hollanda-Arjantin maçı ne zaman saat kaçta?
9 Aralık Cuma günü Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Hollanda-Arjantin mücadelesini İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.
Hollanda-Arjantin maçı hangi kanalda?
Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı TRT 1’de canlı yayınlanacak.
Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı İZLE
Hollanda-Arjantin muhtemel ilk 11’ler
Hollanda çeyrek final kadrosu
- Andries Noppert
- Jurrien Timber
- Virgil van Dijk
- Nathan Ake
- Daley Blind
- Denzel Dumfries
- Davy Klaassen
- Marten de Roon
- Frenkie de Jong
- Cody Gakpo
- Memphis Depay
Arjantin çeyrek final kadrosu
- Emiliano Martinez
- Marcos Acuna
- Cristian Romero
- Nicolas Otamendi
- Nahuel Molina
- Leandro Paredes
- Lionel Messi
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernandez
- Julian Alvarez
- Angel Di Maria
İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.
Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı.
Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.
Dünya Kupası macerasına A Grubu'nda 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlayan Hollanda, Ekvador beraberliğinin ardından ev sahibi Katar'ı mağlup ederek 7 puanla grubu lider bitirdi.
Son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Messi, Arjantin'in en golcüsü olmaya çok yakın
Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.
Şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakan Messi, 1 gol daha atması halinde Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta'yı yakalayacak.