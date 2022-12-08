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Hollanda-Arjantin Dünya Kupası çeyrek final maç saati, muhtemel ilk 11

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalleri başlıyor. İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi. Bu turu geçen ekip, yarı finalde Hırvatistan-Brezilya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek. Peki, Hollanda-Arjantin maçı saat kaçta? Hollanda-Arjantin muhtemel ilk 11’i kim? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
Hollanda-Arjantin maçı hangi kanalda?

Hollanda-Arjantin maçı için heyecan dorukta. Dünya Kupası çeyrek finalinde perde açılıyor. Hollanda ile Arjantin yarı final maçı için kozlarını paylaşacak. Peki, Hollanda-Arjantin hangi kanalda? Saat kaçta?

Hollanda-Arjantin maçı ne zaman saat kaçta?

9 Aralık Cuma günü Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Hollanda-Arjantin mücadelesini İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.

Hollanda-Arjantin maçı hangi kanalda?

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı TRT 1’de canlı yayınlanacak.

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı İZLE

Hollanda-Arjantin muhtemel ilk 11’ler

Hollanda çeyrek final kadrosu

  1. Andries Noppert
  2. Jurrien Timber
  3. Virgil van Dijk
  4. Nathan Ake
  5. Daley Blind
  6. Denzel Dumfries
  7. Davy Klaassen
  8. Marten de Roon
  9. Frenkie de Jong
  10. Cody Gakpo
  11. Memphis Depay

Arjantin çeyrek final kadrosu

  1. Emiliano Martinez
  2. Marcos Acuna
  3. Cristian Romero
  4. Nicolas Otamendi
  5. Nahuel Molina
  6. Leandro Paredes
  7. Lionel Messi
  8. Alexis Mac Allister
  9. Enzo Fernandez
  10. Julian Alvarez
  11. Angel Di Maria

İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı.

Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına A Grubu'nda 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlayan Hollanda, Ekvador beraberliğinin ardından ev sahibi Katar'ı mağlup ederek 7 puanla grubu lider bitirdi.

Son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Messi, Arjantin'in en golcüsü olmaya çok yakın

Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakan Messi, 1 gol daha atması halinde Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta'yı yakalayacak.

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