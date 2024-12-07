Adalet Bakanlığı'nın icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için düzenlediği yazılı sınavın sonuçları için geri sayım başladı. Sınavı geride bırakan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM 2024 İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?