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İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları için tarih belli oldu

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları için tarih belli oldu

16:057/12/2024, Cumartesi
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İcra müdürlüğü sınavı
İcra müdürlüğü sınavı

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü Ankara-Çankaya ve Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki 2024 İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuç tarihi...

Adalet Bakanlığı'nın icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için düzenlediği yazılı sınavın sonuçları için geri sayım başladı. Sınavı geride bırakan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM 2024 İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuç tarihi duyuruldu. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları 27 Aralık 2024’te açıklanacak.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



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