ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılıyor. ÖSYM giriş işlemleri ve şifre alma işlemleri...

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş nasıl yapılır?

ÖSYM aday şifresi alma ve güncelleme ekranı adayların odaklandığı konuların başında geliyor. 2025 YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Adayların en sık karşılaştığı sorunlar arasında ise aday şifresini unutmak yer alıyor. Şifresini unutanlar şifrelerini yenilemek veya yeni şifre almak için neler yapmalı merak ediyorlar. Peki,

ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.

Ayrıca adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

E-Devlet ÖSYM Giriş Ekranı

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ŞİFRESİ SIFIRLAMA VE GÜNCELLEME

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.







