İLKSAN evlilik yardımı ne kadar? İLKSAN evlilik yardımı şartları nelerdir?

Sandık üyesi olarak evli kişilere bir defa olmak üzere evlenme yardımı yapılmaktadır. Evli kişilerin her ikisi de İLKSAN üyesi ise evlilik yardımı evli çiftin her ikisine de yapılmaktadır. İLKSAN evlilik yardımı şartları için sadece sandık üyesi olmanız yeterli kabul edilmiştir. Peki, İLKSAN evlilik yardımı ne kadar?

İLKSAN evlilik yardımı ne kadar?

İLKSAN evlilik yardımı 2021 yılında 750 TL’ye çıkarılmıştır.

İLKSAN evlilik yardımı için gerekli evraklar hangileridir?

İLKSAN evlik yardımı için gerekli evraklar şunlardır:

Evlenme yardımı talep form dilekçesi

Evlilik tarihini gösteren, son 6 aya ait olan nüfus kayıt örnekleri

İLKSAN evlilik formu nereye gönderilir?

İLKSAN evlilik formunun gönderildiği yer İLKSAN Genel müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla ya da e-posta yoluyla iletilir. İLKSAN evlilik yardımı formu, idari amiri tarafından onay almadan İLKSAN’a iletilmektedir. İLKSAN formu için PTT Kargo 403073892 müşteri numarasına iletmeyi seçtiğinizde %50 indirim hakkına sahip olarak evlilik formunu gönderebilirsiniz. İLKSAN’ın e posta adresi ise şu şekildedir: İLKSAN@İLKSAN.gov.tr

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İLKSAN açık adresi T.C Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü /Demirkapı Sokak No: Demirli bahçe 06340 Mamak/Ankara

İLKSAN evlilik yardımı hangi hesaba aktarılır?

İKSAN evlilik yardımı evlilik destek formu kaydını doldururken yazdığınız hesap numaranıza aktarılmaktadır. İLKSAN evlilik yardımı için 15 gün bekleyip bakiyenizi kontrol ederek tutarı kolayca banka hesabınızdan çekebilirsiniz.

İLKSAN evlilik yardımı zamanaşımı süresi ne kadar?

İLKSAN evlilik yardımı zamanaşımı süresi beş yıldır. İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince zaman aşımı süresi içinde evlilik yardımı için gerekli olan formu ve iletişim bilgilerinizi doldurarak başvuru yapmanız gerekir. Beş yıl dolduktan sonra zaman aşımı süresine bağlı olarak evlilik yardım başvurusu yapamazsınız. İLKSAN yardımları başvurusu, gününden itibaren değil de evlilik gününde belirlenen evlilik yardımı miktarı kadar yardım alabildiğiniz usul ve esaslara göre belirlenmiştir.

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Evlilik ikraz koşulları nelerdir?

Evlilik ikraz işlemleri İkaz yönetmeliğinde göre üye olup evli olan kişilerin kendi rızasıyla evlilik ikrazında bulunabilir yani evlilik yardımından muaf tutulabilir. Evlilik ikrazı için İLKSAN üyelerine 18 ay vadeli olmak üzere 6000TL değerinde nemasız olmak üzere karşılıklı yardımlar verilir. Evlilik yardımından kendi rızası ile muaf tutulan kişinin kısa sürede evlilik yardımı alım işlemine son verilir.

İkraz başvuru süreci hangi adımlardan oluşur?

İkraz başvuru süreci için şu adımlar takip edilmelidir:

Üye bilgi sistemi üzerinden oluşturulan ikraz ön başvurusu yapılmalıdır.

Ön başvuru belgelerinin yazılarak kurum amirine onaylatmanız gerekir.

Gerekli belgeleri şahsen ya da Sandık Genel Müdürlüğüyle postayla göndererek ikraz başvuru sonucunu hızlandırabilirsiniz. Krediler üzerinden uygulanan faiz oranı hesapları kredi faizine dâhil edilmektedir. Faiz oranını İkraz Komisyonu tarafından değerlendirilip belirlenen faiz oranı nema edilerek kişilere ödemesi için ibraz edilir.

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İkraz alacak üyeden nema, damga vergisi ve hayat sigortası primleri hızlı bir şekilde tahsil edilmektedir. Üyenin aynı türde olmak üzere devam eden ikraz borcu için, ikrazın en az yarısı geri ödenmemişse kişilere ikraz bakiyesi gönderilir. Krediden ön tahsil ücreti alınarak kefaret sigortası ücreti alınmış olur. Kefaret sigortası ile kredi kullanan üyeler yukarıdaki kesintilere ek olarak ayrıca kefaret sigorta ücreti ödeyerek İLKSAN evlilik yardımı ikraz hakkını kulanmış olur.