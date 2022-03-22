Sosyal medyanın hayatımıza girmesi hatta gündemimizin çoğunluğunu oluşturması yaşantımıza yeni kavramlar getirdi diyebiliriz. Bu kavramlardan biri de 'Influencer'.

Influencer nedir, nasıl olunur? Influencer ne demek? İşte detaylar...

Influencer nedir, ne demek?

Influencer kelime anlamı olarak etkileyen kişi anlamına gelmektedir. Sahip oldukları sosyal medya ve dijital kanalar aracılığı ile herhangi bir ürün veya servis hakkında yaşadıkları deneyimleri takipçileri ile sosyal medya ortamı üzerinden paylaşan belirli topluluğu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olan kişilere Influencer adı verilir. Influencer'lar genellikle tanınmış kişi veya markaların tanıtımlarını yaparak o ürün veya aldıkları hizmet hakkında yaşadıkları deneyimleri sosyal medya üzerinden kullanıcılarına aktarır. Influencerlar bazen hepimizin tanıdığı ünlü bir kişi, oyuncu, sporcu olarak karşımıza çıkabildiği gibi bazen geniş takipçi sayısı ile ismini yeni duyduğumuz isimlerde olabiliyor.

Etkileyici pazarlama ya da özgün adıyla Influencing, sosyal etkiye sahip olan İnternet ünlülerinin onaylarını veya ürün yerleşimlerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türüdür.

Etkileyici içeriğe örnek olarak influencer'ların potansiyel bir alıcının rolünü oynadıkları veya üçüncü şahıslar olarak yer alabilecekleri referans reklamlar gösterilebilir.

Influencer nasıl olunur?

Bir kimsenin influencer olabilmesi için sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde ve doğru olarak kullanması gerekir. Kişi kendi alanında uzman olduğu göstermelidir. Bir kişinin influencer olmasındaki en önemli nokta erişim noktalarıdır.

Markalar bu kişilerin kendisini takip eden kitlesinin sadakatini kullanarak kendi ürünlerinin tanıtımı ve satışını yapar. Aynı zamanda markalar bir farklı yöntem olarak influencer olan kişinin markaya ait ürünlerin denenmesini abartı olmadan da ürünün avantajlarının objektif şekilde kitlelerine sunulmasını ve markaya ait olan diğer ürünlerinde değerlendirilmesi yapılması sağlanarak bunu kullanırlar.

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