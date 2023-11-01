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Instagram gizli hesap görme

İnternette, Instagram gizlilik hesap görme siteleri ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu siteler ve uygulamalar, gizli profilleri görmenize izin verebilir. Ancak, bu sitelerin ve uygulamaların bazıları güvenilir olmayabilir. İşte Instagram gizli hesap görme yöntemi.

15:08 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:11 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Instagram gizli hesap görme yöntemleri

Instagram gizli hesap görme yöntemleri

Instagram gizli hesapları görme sitesi mevcut. Instagram’da paylaştığınız içeriklerin herkes tarafından görülmesini ve yorum yapılmasını istemiyorsanız, içerikleri gizlemek için hesap gizleme yoluna gidebilirsiniz. Instagram'da gizli hesapları görmenin birkaç yolu vardır. Instagram gizlilik hesap görme uygulamasız nasıl yapılır adım adım görelim.

Instagram’da gizli hesapları görüntüleyebilmeniz için kullanabileceğiniz siteler
:
  • Postegro
  • WebNuNu
  • Revelio
  • Pingru
  • Bestwhozi
  • LiLi App
  • Ghosty
  • Ghostegro
  • mSpy
  • eyeZy
  • Igmods.com
  • Huntegro
  • Injectbox.com
  • Private Insta
  • IGLookup
  • Glassagram

Instagram gizli hesaplara nasıl bakılır?

Profilde yer alan ayarlar menüsünden gizlilik butonuna tıklanır ve hesap gizliliği butonuna tıklayarak buton maviye dönüştürülür. Hesap gizliliği kapalı olan kullanıcıların hesaplarını ise takip isteği onaylanan kullanıcılar görebilir.

  1. Gizli profili görmek istediğiniz hesaba takipçi isteği gönderin.
  2. Fake hesap açın veya başka bir hesabınızla takip etmeye çalışın.
  3. Sahte bir hesapla, Instagram gizlilik hesap görme siteleri veya uygulamalarını deneyin.
  4. Google görsel aramaları kullanın.
  5. Diğer sosyal medya hesaplarını Google'da aratın

Postegro gizli hesap nasıl bakılır?

Postegro uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra karşınıza üç seçenek çıkacak. Herhangi bir gizli profile bakmak istiyorsanız, “View Hidden Profiles”, profil fotoğrafını büyütüp bakmak ve indirmek için “View Profile's pictures”, hikayelere gizlice bakmak için de “View Stories” butonuna dokunun.

Instagram profil gizleme nasıl yapılır?

  1. Sağ altta profil simgesine dokunun.
  2. Sağ üstte üç çizgiye dokunun.
  3. Ayarlar - Gizlilik yolunu izleyin.
  4. Hesap Gizliliği altında Gizli Hesap'ı açın.

Gizli hesap görmenin riskleri nelerdir?

Gizli hesapları görmenin bazı riskleri vardır. Bu riskler arasında şunlar yer alır:

  • Hesap sahibinin izni olmadan içeriğini görmek
  • Hesap sahibinin sizi engellemesi
  • Hesap sahibinin sizi şikayet etmesi
  • Hesap sahibinin sizi dava etmesi

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