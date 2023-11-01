Instagram gizli hesap görme yöntemleri
Instagram gizli hesapları görme sitesi mevcut. Instagram’da paylaştığınız içeriklerin herkes tarafından görülmesini ve yorum yapılmasını istemiyorsanız, içerikleri gizlemek için hesap gizleme yoluna gidebilirsiniz. Instagram'da gizli hesapları görmenin birkaç yolu vardır. Instagram gizlilik hesap görme uygulamasız nasıl yapılır adım adım görelim.
- Postegro
- WebNuNu
- Revelio
- Pingru
- Bestwhozi
- LiLi App
- Ghosty
- Ghostegro
- mSpy
- eyeZy
- Igmods.com
- Huntegro
- Injectbox.com
- Private Insta
- IGLookup
- Glassagram
Instagram gizli hesaplara nasıl bakılır?
Profilde yer alan ayarlar menüsünden gizlilik butonuna tıklanır ve hesap gizliliği butonuna tıklayarak buton maviye dönüştürülür. Hesap gizliliği kapalı olan kullanıcıların hesaplarını ise takip isteği onaylanan kullanıcılar görebilir.
- Gizli profili görmek istediğiniz hesaba takipçi isteği gönderin.
- Fake hesap açın veya başka bir hesabınızla takip etmeye çalışın.
- Sahte bir hesapla, Instagram gizlilik hesap görme siteleri veya uygulamalarını deneyin.
- Google görsel aramaları kullanın.
- Diğer sosyal medya hesaplarını Google'da aratın
Postegro gizli hesap nasıl bakılır?
Postegro uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra karşınıza üç seçenek çıkacak. Herhangi bir gizli profile bakmak istiyorsanız, “View Hidden Profiles”, profil fotoğrafını büyütüp bakmak ve indirmek için “View Profile's pictures”, hikayelere gizlice bakmak için de “View Stories” butonuna dokunun.
Instagram profil gizleme nasıl yapılır?
- Sağ altta profil simgesine dokunun.
- Sağ üstte üç çizgiye dokunun.
- Ayarlar - Gizlilik yolunu izleyin.
- Hesap Gizliliği altında Gizli Hesap'ı açın.
Gizli hesap görmenin riskleri nelerdir?
Gizli hesapları görmenin bazı riskleri vardır. Bu riskler arasında şunlar yer alır:
- Hesap sahibinin izni olmadan içeriğini görmek
- Hesap sahibinin sizi engellemesi
- Hesap sahibinin sizi şikayet etmesi
- Hesap sahibinin sizi dava etmesi