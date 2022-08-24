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İOKBS bursluluk sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek bursluluk sınavı için detaylar netleşti. Başvurularını gerçekleştiren 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar İOKBS bursluluk sınavı tarihi için geri sayıma başladı. 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek bursluluk sınavı giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı merak kazandı. Peki, 2022 bursluluk sınavı sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İOKBS bursluluk sınavı sınav yeri öğrenme ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İOKBS bursluluk sınav yeri sorgulama: 2022 bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
İOKBS bursluluk sınavı

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS 2022 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. Bilindiği üzere; başvuru işlemleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, saat 10.00'da başlayacak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Bursluluk sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Giriş belgeleri ise sınav tarihinden en az 7 gün önce yayımlanacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 23 Eylül tarihinden açıklanacak.

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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