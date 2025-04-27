İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk sınav sonucu için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde bugün (27 Nisan 2025) düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan 1 milyondan fazla öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını şimdiden sorgulamaya başladı. Velilerin de yakından takip ettiği İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için MEB tarihi açıkladı. Buna göre 2025 yılı İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs tarihinde meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.





2025 İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde, 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi.





Sınav sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.





İSTANBUL'DA 84 BİN ÖĞRENCİ SINAVA KATILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü kentte Adalar hariç 38 ilçede, 210 okul ve 4 bin 508 salonda İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı gerçekleştirilecek. Sınava, 10 bin 486 görevli öğretmen ve okul yöneticisi eşliğinde 84 bin 626 öğrenci katılacak. Saat 10.00'da başlayacak sınavın süresi 100 dakika olarak belirlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, sınav sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla tüm önlemler alındı, sınav merkezlerinde gerekli hazırlıklar tamamlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, tüm öğrencilere başarı, görevli yönetici ve öğretmenlere de kolaylık diledi.

Hakkari'de bursluluk sınavı başarıyla tamamlandı

Hakkari'de saat 10.00'da başlayan ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı' başarıyla tamamlandı. İl genelinde 8 bin 268 öğrencinin başvurduğu sınava, 7 bin 355 öğrenci katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu sınav yürütme komisyonu, sınav merkezi olan okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "İlimiz merkez ve diğer dört ilçemizde, 7 bin 355 öğrencinin katıldığı sınav; 440 salonda ve 977 öğretmenimizin katılımıyla sorunsuz bir şekilde tamamlanarak, sınav sonuçları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Sınavın, tüm öğrencilerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Sınav sürecinin koordinasyon ve uygulamasında görev alan yönetici, öğretmen, kolluk görevlileri, kurye ve tüm personele teşekkürlerimi bildiriyorum" dedi.

Kastamonu'da öğrencilerin bursluluk sınavı heyecanı

Kastamonu'da yüzlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için okulların yolunu tuttu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Kastamonu'da da öğrencilerin büyük heyecanıyla başladı. Saat 10.00'da başlayan sınav öncesi ailelerle birlikte okul bahçelerine gelen öğrenciler, daha sonra arama yapılarak okullara alındı. Saat 10.00'da başlayan sınavda 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri ter döküyor. Öğrencilerin 120 soruyu çözeceği sınav saat 11.40'ta sona erecek.



