İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 23 Haziran 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 69,41 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 19 Haziran'da yüzde 70,66 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 23 Haziran'da yüzde 69,41 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84,2 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 26,56 ile Istrancalar oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Alibey Barajı: %52,58
Büyükçekmece Barajı: %63,42
Darlık Barajı: %73,87
Elmalı Barajı: %84,2
Istrancılar Barajı: %26,56
Kazandere Barajı: %70,13
Pabuçdere Barajı: %70,54
Sazlıdere Barajı: %52,84
Terkos Barajı: %71,77
Ömerli Barajı: %77,47