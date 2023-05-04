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İstanbul'da sıcaklık 5 derece azalıyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 4 Mayıs perşembe günü hava durumu raporu..

11:10 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da beklenen kuvvetli Sağanak yağış gece saatlerinden bu yana etkisini gösteriyor.Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerinde İstanbul'da bugün gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenirken, yarın hava 18 derece parçalı bulutlu olacak. Hafta sonu ise yağış geri dönecek. Yeni haftada ise yağış yerini güneşe bırakacak.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: HAFTA SONU TRAKYA HARİÇ TÜM YURTTA YAĞMUR VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20 derece. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "Yarından itibaren sıcaklıklar azalıyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı görülecek. Önümüzdeki 4-5 gün hava üşütecek. Isınma Salı günü. Hafta sonu Trakya hariç tüm yurtta YAĞMUR var" ifadelerini kullandı.

MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



#hava durumu
#meteoroloji
#istanbul hava durumu
33 dakika önce
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