İstanbul Valiliği; şehirdeki plajlar, ormanlar ve mesire alanlarında nargile kullanımının yasaklandığını duyurdu. Bu gelişme üzerine vatandaşlar, İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlıyor gibi sorularla karara ilişkin detayları araştırmaya koyuldu.

Nargile yasağı, Valilik açıklamasının ardından gündemde yer alan konulardan biri. İstanbul Valiliği'nden kafelerde nargile yasağıyla ilgili olarak açıklama geldi.

Nargile neden yasaklandı?

Yazılı açıklamada, "İstanbul'da; orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır.

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" denildi.

Nargile içmek nerelerde serbest?

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadesini kullandı.







