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İstanbulspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

İstanbulspor, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir galibiyetiyle moral depolayan İstanbul, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Derbide Alanyaspor'u mağlup eden Antalya ise deplasmanda 3 puanı kapıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. İstanbulspor-Antalyaspor maçının saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

12:32 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbulspor- Antalyaspor

İstanbulspor- Antalyaspor

İstanbulspor Antalyaspor maçı ile iki ekip Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden İstanbulspor, daha önceki 13 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda mağlubiyet almıştı. Bugüne kadar İstanbulspor'a konuk olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan ve tek galibiyetini Nisan 1999'da alan Antalyaspor, 21. yüzyılda yaptığı üç ziyaretten sadece 1 puan çıkarabildi. Şimdi gözler maç saatine çevrildi.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Ümraniyespor maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

İstanbulspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Rroca, Onur, Lokilo, Ethemi, Eze

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Larsson, Ndao, Doğukan, Haji Wright

29. kez rakip olacaklar

Antalyaspor ile rakibi İstanbulspor, toplamda 29. kez rakip olacak. Antalyaspor, bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İstanbul'da oynanan müsabakalarda ev sahibi İstanbulspor'un ezici üstünlüğü bulunurken, 13 maçta Antalyaspor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-1 kazanmıştı.



#istanbulspor
#antalyaspor
#süper lig
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