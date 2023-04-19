İstanbulspor Antalyaspor maçı ile iki ekip Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden İstanbulspor, daha önceki 13 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda mağlubiyet almıştı. Bugüne kadar İstanbulspor'a konuk olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan ve tek galibiyetini Nisan 1999'da alan Antalyaspor, 21. yüzyılda yaptığı üç ziyaretten sadece 1 puan çıkarabildi. Şimdi gözler maç saatine çevrildi.