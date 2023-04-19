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Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak. İşte Trabzonspor'da sarı kart sınırındaki futbolcular ile cezalı oyuncular.

11:10 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sivasspor Trabzonspor maçı

Sivasspor Trabzonspor maçı

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Peki Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Yarın Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı
Bahattin Şimşek
yönetecek.

Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor-Trabzonspor maçı beIN Sports'tan yayımlanacak.

Bordo-mavililer, İstanbul'da dün resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü
Nenad Bjelica
ile ilk karşılaşmasına çıkacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da sarı kart sınırında bulunanlar ve cezalı oyuncular

Trabzonspor'da
Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca
ve
Larsen
'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.

Trabzonspor maçında forma giymeyecek oyuncular kimler?

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan
Uğur Çiftçi
ve Leke
James
, maç kadrosunda yer almayacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.


#Sivasspor
#Bakasetas
#Gbamin
#trabzonspor
#süper lig
21 dakika önce
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