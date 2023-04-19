Sivasspor Trabzonspor maçı
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Peki Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Sivasspor-Trabzonspor maçı beIN Sports'tan yayımlanacak.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.
Trabzonspor'da sarı kart sınırında bulunanlar ve cezalı oyuncular
Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.
Trabzonspor maçında forma giymeyecek oyuncular kimler?
En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.