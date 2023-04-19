Heyecanın doruğunda olduğu Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 2000 yılından sonra şampiyon olan takımların puan ortalaması bakıldığında şampiyonluğa çok yakın olduğu söylenebilir. Ayrıca ligde 14 maç üst üste kazanarak rekor kıran sarı-kırmızılılar, diğer 8 haftada da sahadan galibiyetle ayrılması durumunda ise kendi puan rekorunu kıracak. Profesyonel olarak liglerin başladığı tarihten bu yana 22 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, en yüksek puanı ise 1987-1988 sezonunda topladı.