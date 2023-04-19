Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Milan takımları yarı finale çıktı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Nisan 2023 Çarşamba maç programı.