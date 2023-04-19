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ÖZET | Chelsea-Real Madrid: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada çeyrek final mücadelesinde Chelsea ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid 2-0'lık galibiyetin ardından Chelsea'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İspanyol devi böylece adını yarı finale yazdırdı. Real Madrid'in golleri 58 ve 80. dakikada Rodrygo'nun ayağından geldi.

11:00 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Chelsea-Real Madrid maç sonucu

Chelsea-Real Madrid maç sonucu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea, Real Madrid'i ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan Real, yarı finalin kapısını aralamıştı. Rövanşta da Los Galacticos, Rodrygo'nun dublesiyle 2-0'la güldü ve rahat şekilde yarı final biletini kaptı.

Real Madrid ve Milan Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçları sonunda rakiplerini eleyen Real Madrid ve Milan, yarı finale yükselen ilk iki takım olmayı başardı.

İngiliz ekibi Chelsea, deplasmanda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid’i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Madrid ekibi, 58’inci dakikada Rodrygo’nun attığı gol ile 1-0 öne geçti. 80’inci dakikada Rodrygo ile bir gol daha bulan İspanyol ekibi, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Real Madrid, yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Bu eşleşmede ilk maçı, Manchester City sahasında 3-0 kazandı.

Milan'a beraberlik yetti

İki İtalyan takımının eşleşmesinde Napoli, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Milan’ı konuk etti. Deplasman ekibinde Olivier Giroud’nun 22’nci dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Alex Meret gole izin vermedi. 43’üncü dakikada Milan, Rafael Leao’nun asistinde Olivier Giroud’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 82’nci dakikada Napoli’de Kvaratskhelia’nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Maignan’ı geçemedi. 90+3’üncü dakikada Napoli, Victor Osimhen’in golüyle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve Milan, yarı finale çıkmayı başardı.

Milan, yarı finalde Benfica-Inter eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmede ilk karşılaşmayı Inter, deplasmanda 2-0 kazanmayı başardı.



#Chelsea
#Real Madrid
#Şampiyonlar Ligi
27 dakika önce
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