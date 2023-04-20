Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i son bölümde bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında Inter evinde Benfica'yı konuk etti. Karşılaşma 3-3 sona erdi. Inter'e yarı finali getiren golleri 14. dakikada N.Barella, 64. dakikada L.Martinze ve 78. dakikada J.Correa kaydederken, Benfica'nın gollerini ise 38. dakikada F.Aursnes, 86. dakikada A.Silva ve 90+5 dakikada P.Musa kaydetti. Inter'in yarı finaldeki rakibi bir diğer İtalyan ekibi Milan oldu. Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e konuk oldu. İlk maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, rövanştan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu. İşte 20 Nisan 2023 maç programı.