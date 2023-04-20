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Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan 2023 Perşembe maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i son dakikalarda attığı gollerle 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında Inter ile Benfica karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-3 sona erdi ve Inter yarı finale yükselen ekip oldu. Bayern Münih ile Manchester City karşı karşıya geldi. Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2023 Perşembe maç programı.

09:03 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i son bölümde bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında Inter evinde Benfica'yı konuk etti. Karşılaşma 3-3 sona erdi. Inter'e yarı finali getiren golleri 14. dakikada N.Barella, 64. dakikada L.Martinze ve 78. dakikada J.Correa kaydederken, Benfica'nın gollerini ise 38. dakikada F.Aursnes, 86. dakikada A.Silva ve 90+5 dakikada P.Musa kaydetti. Inter'in yarı finaldeki rakibi bir diğer İtalyan ekibi Milan oldu. Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e konuk oldu. İlk maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, rövanştan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu. İşte 20 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan 2023 Perşembe maç programı

  1. 17:00 Ankaragücü - Giresunspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  2. 19:00 Naestved - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  3. 19:45 Fiorentina - Lech Poznan UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
  4. 19:45 AZ Alkmaar - Anderlecht UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk CBC Sport Exxen
  5. 20:30 Sivasspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  6. 22:00 St.Gilloise - B.Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Exxen
  7. 22:00 Sporting Lisbon - Juventus UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
  8. 22:00 Sevilla - Manchester United UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
  9. 22:00 Roma - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Exxen
  10. 22:00 West Ham - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
  11. 22:00 Nice - Basel UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen

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