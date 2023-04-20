Bugün kimin maçı var?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i son bölümde bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında Inter evinde Benfica'yı konuk etti. Karşılaşma 3-3 sona erdi. Inter'e yarı finali getiren golleri 14. dakikada N.Barella, 64. dakikada L.Martinze ve 78. dakikada J.Correa kaydederken, Benfica'nın gollerini ise 38. dakikada F.Aursnes, 86. dakikada A.Silva ve 90+5 dakikada P.Musa kaydetti. Inter'in yarı finaldeki rakibi bir diğer İtalyan ekibi Milan oldu. Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e konuk oldu. İlk maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, rövanştan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu. İşte 20 Nisan 2023 maç programı.
Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan 2023 Perşembe maç programı
- 17:00 Ankaragücü - Giresunspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Naestved - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:45 Fiorentina - Lech Poznan UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
- 19:45 AZ Alkmaar - Anderlecht UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk CBC Sport Exxen
- 20:30 Sivasspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 22:00 St.Gilloise - B.Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Exxen
- 22:00 Sporting Lisbon - Juventus UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
- 22:00 Sevilla - Manchester United UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
- 22:00 Roma - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Exxen
- 22:00 West Ham - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
- 22:00 Nice - Basel UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen