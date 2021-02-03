İZBAN seferleri hakkında açıklama yapıldı! İZBAN bugün çalışıyor mu?

İzmir’de son günlerde başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşıyor. Su baskınları yüzünden ulaşımın da aksadığı İzmir’de İZBAN seferleri de durma noktasına geldi. Bazı seferlerin iptal edildiği de açıklanmıştı. Konuyla ilgli açıklama yapan İZBAN iptal edilen seferlerini sosyal medyadan duyurdu. Peki, İZBAN bugün çalışıyor mu? İşte seferler ve güzergahlar hakkında İZBAN tarafından yapılan açıklama...

“TÜM HATTIMIZ AÇILDI”

Naldöken - Halkapınar arasında, şiddetli yağışın meydana getirdiği sorun da çözümlendi ve tüm hattımız, planlanan tren trafiğine açıldı.

Geçmiş olsun dileklerimizi iletir, İyi yolculuklar dileriz.

BELEDİYE BAŞKANI SOYER: TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz.

Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın.

Değerli hemşehrilerimiz, dere taşkınları nedeniyle oluşan su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için var gücüyle çalışıyor."