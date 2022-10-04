İzmir'de rakı sofrasında Kuran-ı Kerim'i yakan nasipsizler cezaevine tıkıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Kutsal kitaba zarar vermekle kalmayıp İslam'a ve Müslümanlara da hakaret eden şüpheliler belirli bir süre geçtikten sonra skandal videoyu sosyal medya hesaplarından sildiler.

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada çok tepki çeken görüntülerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." paylaşımını yaptı.

İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti.

İzmir'de Kur'a-ı Kerim'i yakan nasipsizler

İzmir Çiğli’de Kur’an-ı Kerim’i yakan ahlaksızlar tutuklandı mı?

Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.