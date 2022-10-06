Özgün Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor
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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor!

Uzman erbaş alımları ile ilgili araştırmalar gündemde. Jandarma uzman erbaş alımlarının ardından bu kez de Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvuruda bulunacağı uzman erbaş kadrosu için üç farklı kategoride 150 uzman erbaş alımı yapılmakta. Uzman erbaş olabilmek için yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülakat sınavlarından başarılı olmak gerekiyor. Peki uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jandarma Uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı

Jandarma Genel Komutanlığı güncel personel alımı başvuru ekranı açtı. JGK Uzman Erbaş Alımı her an gündeme gelebilecek bir konuydu ve beklenen açıklama geldi. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 150 yeni uzman erbaş alımı için kılavuzu açtı. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı mı yapıyor?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 150 yeni uzman erbaş alımı için duyuru yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da çok sayıda uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuştu ve alımları yapmıştı. Yeni yayınlanan ilan ile 150 yeni uzman erbaş alımı için kılavuzu belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı hangi branşlarda uzman erbaş alıyor?

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi kılavuzu; Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı ikinci dönem uzman erbaş alımı bilgilendirme kılavuzu başlığı adı altında yapıldı.

  • Alımı yapılacak branşlar 65 kontenjanda Topçu unvanına, 45 motorcu branşına alım ve 40 şoför alımı ile beraber toplamda 150 uzman erbaş alımı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacaktır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
  2. Erkek olan,
  3. En az lise mezunu olan,
  4. 2022 yılının başından beri 27 yaşını geçmemiş olma,
  5. Askerlik görevini tamamlamış olanlar için başvuruların başladığı tarihten itibaren askerliği üzerinden 5 yıl geçmemiş olma şartları ile Jandarma Genel Komutanlığı 150 uzman erbaş alımı yapılacaktır.

Uzman Erbaş Alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı 150 askeri personel alımı ilanlarına başvurular henüz başlamamıştır. Başvurular 10 Ekim 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup en geç müracaatların ise 20 Ekim 2022 tarihinde sona ermesi planlanmaktadır.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabilecek olup online olarak elektronik ortam dışında yapılacak herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru ekranı linkine tıklayıp gerekli koşul ve belgeleri de sağladıktan sonra başvurularınızı yapabilirsiniz.

  • Uzman erbaş başvuru ekranı için tıklayın.
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu için tıklayın

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