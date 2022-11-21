Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı kararları ve müjdeler için gözler tarihte! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısında ekonomi, iç ve dış politika gibi birçok konu ele alınıyor. Son toplantının ardından yeni müjdeler için heyecanla Kabine toplantısı bekleniyordu. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Genellikle 2 haftada bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 7 Kasım tarihinde yapılmıştı. Kabine Toplantısı tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 21 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de bir araya gelmesi bekleniyor.

SON TOPLANTIDA AÇIKLANAN KABİNE KARARLARI NELERDİ?

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN HERKESİ HEYECANLANDIRDIĞINA İNANIYORUM"

Türkiye Yüzyılı programımızın müjdesini 28 Ekim'de Ankara'da adına yakışır törenle milletimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin yüzyılına eser ve hizmet altyapısıyla bir büyük vizyonu kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

REKLAM

Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz. 81 vilayette, özellikle ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkmayı planlıyoruz. Sürdürebilirlik, başarı, güven, istikrar, üretim, verimlilik, güç, dijital, iletişim, bilim, kalkınma, barış, değerler, şefkat, istiklal ve istiklal, gençler gibi başlıklarla Türkiye Yüzyılı vizyonunun yüzünü doğruya dönen herkesi heyecanlandırdığına, şevklendirdiğine inanıyorum.