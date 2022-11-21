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Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Ülke gündemindeki çok önemli konuların konuşulacağı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile merak ediliyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda ise "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 21 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KABİNE TOPLANTISI kararları ve sonuçları: 21 Kasım 2022 Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?
Kabine Toplantısı

Kabine toplantısı kararları ve müjdeler için gözler tarihte! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısında ekonomi, iç ve dış politika gibi birçok konu ele alınıyor. Son toplantının ardından yeni müjdeler için heyecanla Kabine toplantısı bekleniyordu. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Genellikle 2 haftada bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 7 Kasım tarihinde yapılmıştı. Kabine Toplantısı tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 21 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de bir araya gelmesi bekleniyor.

SON TOPLANTIDA AÇIKLANAN KABİNE KARARLARI NELERDİ?

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN HERKESİ HEYECANLANDIRDIĞINA İNANIYORUM"

Türkiye Yüzyılı programımızın müjdesini 28 Ekim'de Ankara'da adına yakışır törenle milletimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin yüzyılına eser ve hizmet altyapısıyla bir büyük vizyonu kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz. 81 vilayette, özellikle ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkmayı planlıyoruz. Sürdürebilirlik, başarı, güven, istikrar, üretim, verimlilik, güç, dijital, iletişim, bilim, kalkınma, barış, değerler, şefkat, istiklal ve istiklal, gençler gibi başlıklarla Türkiye Yüzyılı vizyonunun yüzünü doğruya dönen herkesi heyecanlandırdığına, şevklendirdiğine inanıyorum.

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