"9. Yargı Paketi çıkacak mı 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9. Yargı Paketi ceza indirimi olacak mı, 19 Mayıs 2024 tarihinde mahkum yakınları tarafından takip edilen konuların başında geliyor. Kamuoyunda yeni yargı paketi olarak da bilinen 9. Yargı Paketi TBMM görüşmelerinin ardından yasalaşacak. Ceza indirimi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretleri gibi pek çok madde yakından takip ediliyor. Peki 9. Yargı Paketi çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, af veya ceza indirimi olacak mı?