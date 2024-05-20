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Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor! Gündem maddeleri neler? 20 Mayıs Kabine Toplantısı kararları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Baştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ekonomi, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze konusu kabinenin gündeminde olacak. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta yapılacak? İşte 20 Mayıs 2024 Kabine Toplantısı gündem maddeleri...

15:07 - 20/05/2024 lundi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, sorusu kamuoyu tarafından takip ediliyor. Son yapılan toplantı sonrası öğretmen atama kontenjan sayısı ile ilgili önemli karar alınırken, emekli ve memur zammı için gözler bir sonraki toplantının tarihine çevrildi.

Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta Yapılacak?

Genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı, bugün (20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

20 Mayıs 2024 Kabine Toplantısı Gündem Maddeleri

Beştepe'deki toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısında öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.



#kabine
#kabine toplantısı
#9. yargı paketi
#öğretmen atamaları
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