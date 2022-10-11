Kaburga Dolması Nasıl Yapılır? Kaburga dolması Diyarbakır'ın meşhur yemeklerinden biridir. Masterchef Türkiye yarışmasının bu akşam yayınlanacak bölümünde şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan dolma yapmalarını istiyor. Kaburga dolması da istedikleri tariflerden biri... Yapılışı biraz zahmetli gibi görünse de lezzetiyle her şeyi unutturan kaburga dolması için malzemeler ve kaburga dolması yapılış aşamalarını sizler için hazırladık. Kaburga dolması nasıl yapılır, kaburga dolması iç harcı malzemeleri neler? İşte nefis kaburga dolması tarifi ve püf noktaları...

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