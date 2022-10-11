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Kaburga Dolması Nasıl Yapılır?

Kaburga dolması Diyarbakır'ın meşhur yemeklerinden biridir. Masterchef Türkiye yarışmasının bu akşam yayınlanacak bölümünde şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan dolma yapmalarını istiyor. Kaburga dolması da istedikleri tariflerden biri... Yapılışı biraz zahmetli gibi görünse de lezzetiyle her şeyi unutturan kaburga dolması için malzemeler ve kaburga dolması yapılış aşamalarını sizler için hazırladık. Kaburga dolması nasıl yapılır, kaburga dolması iç harcı malzemeleri neler? İşte nefis kaburga dolması tarifi ve püf noktaları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaburga dolması tarifi: Masterchef kaburga dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kaburga dolması

Diyarbakır'da her malzemesi özenle seçilen ve en çok tercih edilen yemekler arasında bulunan kaburga dolması, ülkemizde birçok farklı yörede de yapılarak yaygın olarak tüketiliyor. Et ile lezzetlenen pirincin buluşması olan bu yemeği mutlaka denemelisiniz. İşte kaburga dolması tarifi...

KABURGA DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet kuzu kaburga

İç harcı için:

500 gram kuzu kuşbaşı

500 gram pirinç

Tuz

Karabiber

Yenibahar

7-8 dal maydanoz

1 kahve fincanı kavrulmuş badem içi

Sosu için:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

Tereyağı

KABURGA DOLMASI YAPILIŞI

Kaburgayı ortadan dikkatle açın.

Tuz ve karabiber karışımıyla ovalayıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Diğer yanda etinizi suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Pirinci ekleyip kavurduktan sonra üzerini geçecek kadar su ilave edin.

Kapağı kapalı halde pilav gibi pişirip ocaktan alın.

Ardından içine tuz, baharat, badem ve kıyılmış maydanoz ekleyip harmanlayın.

Pilavı kaburganın içine doldurup ağzını iğne iplikle dikin.

Tereyağını tavada eritip salçayı yağda kavurun.

Yoğurdu da ekleyip hazırladığınız sosu kaburganın dışına sürün.

Üzerine tuz ve sıcak su ilave edin ve ocağa alın.

Kaynamaya başladıktan yarım saat sonra altını kısın.

Piştikten sonra büyük servis tabağına alın. Afiyet olsun…

KABURGA DOLMASI PİŞME SÜRESİ

Ön pişirmesi ile kaburga dolması pişirme süresi toplam 2-2,5 saat olmaktadır.

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