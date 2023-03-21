Karabük 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Karabük yatsı ezanı ve Karabük teravih namazı vakitleri haberimizde.

KARABÜK YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Karabük teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Karabük yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Karabük imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. " buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay 29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 Ramazan ayı 20 Nisan’da bitiyor. 20 Nisan Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. 21-23 Nisan 2023 tarihleri Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.







