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Karabük teravih vakitleri 2023

Karabük 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Karabük teravih namazı saat kaçta? 2023 Karabük yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

13:47 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Karabük teravih saatleri

Karabük teravih saatleri

Karabük 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Karabük yatsı ezanı ve Karabük teravih namazı vakitleri haberimizde.

KARABÜK YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Karabük teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Karabük yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Karabük imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. " buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay 29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 Ramazan ayı 20 Nisan’da bitiyor. 20 Nisan Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. 21-23 Nisan 2023 tarihleri Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.



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