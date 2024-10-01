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Karbonhidrat diyerek geçme! Kilo verdiren makarna tarifi: Su gibi yağ yakıyor

Karbonhidrat diyerek geçme! Kilo verdiren makarna tarifi: Su gibi yağ yakıyor

15:341/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kilo verdiren makarna tarifi
Kilo verdiren makarna tarifi

Sağlıklı bir kilo aralığında kalmak için uzmanlar, aktif bir yaşam tarzı ve dengeli beslenmenin önemine sık sık dikkat çekiyor. Beslenme, kilo yönetiminde en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkarken, birçok kişi makarnayı kalori açısından “düşman” olarak görüyor. Ancak makarna, doğru malzemelerle ve yöntemle hazırlandığında hem lezzetli hem de doyurucu bir öğün olabilir. İşte merak edilen o tarif...

Kilo vermek istiyorsanız, uzmanlar sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemenin önemini vurguluyor. İşte dikkate almanız gereken temel öneriler... Hızlı ve kolay bir tarif olan brokoli pesto soslu makarna, sadece birkaç dakikada sofralarınıza gelirken, aynı zamanda kilo vermenizi de kolaylaştıran seçeneklerden biri. İşte o kilo verdiren tarif…

İçindekiler

300 gr brokoli, çiçeklerine ayrılmış

300 gr makarna (midye, burgu veya spagetti kullanabilirsiniz)

Bir yemek kaşığı çam fıstığı

Bir büyük demet fesleğen

Bir büyük diş sarımsak

İki yemek kaşığı ince rendelenmiş parmesan

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr kiraz domates, ikiye bölünmüş

Hazırlanışı:

Bir tencerede hafif tuzlu suyu kaynatın. Brokolileri atın ve beş dakika kaynatın. Brokoliyi delikli bir kaşıkla çıkarın ve bir kenara koyun.

Makarnayı aynı tavaya ekleyin ve paketteki talimatlara göre pişirin. Aynı zamanda brokolileri çam fıstığı, fesleğen, sarımsak, parmesan ve yağla birlikte mutfak robotuna alın ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Karabiber ve biraz tuzla tatlandırın. .

Tavayı orta ateşe koyun. Domatesleri ekleyin ve üç dakika daha veya domatesler yumuşayana kadar pişirin. Makarnayı brokoli pesto, domates ile tamamen kaplayacak şekilde atın ve gerekirse bir miktar makarna suyuyla sosa kıvam verin. Makarnayı tabaklara koyun ve keyfini çıkarın. Çıtır bir salata ile servis yapabilirsiniz.

#karbonhidrat
#makarna
#kilo
#diyet

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Karbonhidrat diyerek geçme! Kilo verdiren makarna tarifi: Su gibi yağ yakıyor