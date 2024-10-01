Karbonhidrat diyerek geçme! Kilo verdiren makarna tarifi: Su gibi yağ yakıyor

Kilo vermek istiyorsanız, uzmanlar sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemenin önemini vurguluyor. İşte dikkate almanız gereken temel öneriler... Hızlı ve kolay bir tarif olan brokoli pesto soslu makarna, sadece birkaç dakikada sofralarınıza gelirken, aynı zamanda kilo vermenizi de kolaylaştıran seçeneklerden biri. İşte o kilo verdiren tarif…

İçindekiler

300 gr brokoli, çiçeklerine ayrılmış

300 gr makarna (midye, burgu veya spagetti kullanabilirsiniz)

Bir yemek kaşığı çam fıstığı

Bir büyük demet fesleğen

Bir büyük diş sarımsak

İki yemek kaşığı ince rendelenmiş parmesan

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr kiraz domates, ikiye bölünmüş

Hazırlanışı:

Bir tencerede hafif tuzlu suyu kaynatın. Brokolileri atın ve beş dakika kaynatın. Brokoliyi delikli bir kaşıkla çıkarın ve bir kenara koyun.

Makarnayı aynı tavaya ekleyin ve paketteki talimatlara göre pişirin. Aynı zamanda brokolileri çam fıstığı, fesleğen, sarımsak, parmesan ve yağla birlikte mutfak robotuna alın ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Karabiber ve biraz tuzla tatlandırın. .