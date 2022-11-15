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Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. Enflasyon oranı emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemi belirlediği için açıklanacak veriler de bir hayli önemli. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı rakamlarınına göre, enflasyon ekimde yüzde 85,51 oldu. Peki TÜİK enflasyonu ne zaman açıklayacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım enflasyon oranı: 2022 Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verileri vatandaşların takibinde. Memur, emekli, asgari ücret ile kira artış oranlarında belirleyici rol oynadığından enflasyon rakamları milyonlarca vatandaşın gündeminde. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak?

Enflasyon ne kadar oldu?

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi.

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının 5 Aralık’ta saat 10:00’da açıklanması bekleniyor.

Enflasyon Ekimde ne kadar oldu?

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Eylül enflasyon oranı

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Ağustosta enflasyon ne kadar oldu?

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

Temmuz enflasyon oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

ABD’de enflasyon oranı kaç?

ABD'de Eylül'de enflasyon aylık yüzde 0,4 arttı. ABD'de yıllık manşet enflasyon %8,1 beklentiye karşın %8,2 açıklanırken, yıllık çekirdek enflasyon Eylül'de %6,5 beklentiye karşın %6,6 açıklandı Aylık çekirdek tüfe ise Eylülde 0,4% beklentiye karşın %0,6 açıklandı.

ABD eylül ayı enflasyon verileri şöyle:

  • Gerçekleşen: Aylık %0,4 (yıllık %8,2)
  • Beklenti: Aylık %0,2 (yıllık %8,1)
  • Önceki: Aylık %0,1 (yıllık %8,3)

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