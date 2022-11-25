Katar-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ( Muhtemel 11'ler) Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu müsabakasında Katar ile Senegal kozlarını paylaşacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak kazandı. Katar Senegal maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Katar-Senegal maçı ilk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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