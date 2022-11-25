Özgün Katar-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ( Muhtemel 11ler)
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Katar-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ( Muhtemel 11'ler)

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu müsabakasında Katar ile Senegal kozlarını paylaşacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak kazandı. Katar Senegal maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Katar-Senegal maçı ilk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Katar- Senegal maçı kadrosu: Muhtemel 11ler, maçın saati, CANLI yayın kanal bilgisi! ( Dünya Kupası 2022)
Katar Senegal maçı

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar ilk maçında Ekvador'a Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 kaybetmişti. Bu sonuçla Dünya Kupası'nda açılış karşılaşmasını kaybeden ilk takım olarak tarihe geçen Katar ikinci karşılaşmasına bugün çıkıyor.

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Zorlu karşılaşma Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. İspanyol Antonio Mateu'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Katar-Senegal muhtemel 11'ler:

Katar: Sheeb, Rawi, Khoukhi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afif, Ali.

Senegal: E.Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cisse, Jakobs, P.Sarr, N.Mendy, Gueye, Diatta, Dia, İ.Sarr.

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