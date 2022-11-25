Katar-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ( Muhtemel 11'ler)

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar ilk maçında Ekvador'a Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 kaybetmişti. Bu sonuçla Dünya Kupası'nda açılış karşılaşmasını kaybeden ilk takım olarak tarihe geçen Katar ikinci karşılaşmasına bugün çıkıyor.
KATAR SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. İspanyol Antonio Mateu'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Katar-Senegal muhtemel 11'ler:
Katar: Sheeb, Rawi, Khoukhi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afif, Ali.
Senegal: E.Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cisse, Jakobs, P.Sarr, N.Mendy, Gueye, Diatta, Dia, İ.Sarr.