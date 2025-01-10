Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi. Peki, Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru şartları ve tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU 2025 TARİHLERİ NE ZAMAN?
Kaymakamlık başvuru işlemleri 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.
KAYMAKAMLIK SINAVI 2025 NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Kaymakamlık sınavının başvuru şartları, kılavuz yayımlandığında belli olacak.