Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı

2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı

11:4910/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kaymakamlık sınavı
Kaymakamlık sınavı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi. Peki, Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru şartları ve tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU 2025 TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kaymakamlık başvuru işlemleri 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI 2025 NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kaymakamlık sınavının başvuru şartları, kılavuz yayımlandığında belli olacak.



#kaymakamlık sınavı
#kaymakamlık
#Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
#ösym

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM 10 OCAK: Aile destek ödemesi 2025 devam uzatıldı mı, edecek mi, bitti mi?