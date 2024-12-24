Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kentsel dönüşüm kira desteği artıyor: 2025 yılı kira desteği ne kadar, kaç olacak?

Kentsel dönüşüm kira desteği artıyor: 2025 yılı kira desteği ne kadar, kaç olacak?

17:1324/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kentsel dönüşümde kira destek tutarı artıyor.
Kentsel dönüşümde kira destek tutarı artıyor.

"2025 yılı kira desteği ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteği artırıldı. İstanbul'da kira desteği 5 bin 500 liradan 8 bin liraya yükseldi. Ankara ve İzmir'de ise 4 bin 500 liradan 6 bin liraya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında geçerli olmak üzere kira desteğinin 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

Buna göre İstanbul'da kira desteği 5 bin 500 liradan 8 bin liraya yükseldi.


Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de kira desteği 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Kalan büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, diğer tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.

#Kentsel dönüşüm
#kira desteği
#kira desteği miktarı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kentsel dönüşüm kira desteği artıyor: 2025 yılı kira desteği ne kadar, kaç olacak?