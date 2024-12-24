Kentsel dönüşüm kira desteği artıyor: 2025 yılı kira desteği ne kadar, kaç olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında geçerli olmak üzere kira desteğinin 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

Buna göre İstanbul'da kira desteği 5 bin 500 liradan 8 bin liraya yükseldi.





Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de kira desteği 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı.