Kentsel dönüşüm kira desteği artıyor: 2025 yılı kira desteği ne kadar, kaç olacak?

"2025 yılı kira desteği ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteği artırıldı. İstanbul'da kira desteği 5 bin 500 liradan 8 bin liraya yükseldi. Ankara ve İzmir'de ise 4 bin 500 liradan 6 bin liraya çıktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında geçerli olmak üzere kira desteğinin 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.
Buna göre İstanbul'da kira desteği 5 bin 500 liradan 8 bin liraya yükseldi.
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de kira desteği 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı.
Kalan büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, diğer tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.