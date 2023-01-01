Kıdem tazminatı
Emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. İhbar ve kıdem tazminatıyla ilgili merak edilen sorulara cevap verildi. İhbar tazminatı hem çalışan hem de işverenin güvencesi olup, EYT kapsamında emekliliğe hak kazananların ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor. Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatını alabilir.
KIDEM TAZMİNATI EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıdem tazminatı konusuna da değinen Yılmaz, "Burada hükümetlerimizin yaklaşımı şu. İşçi kesiminin temsilcileriyle, istişare içinde bu işi sonuçlandırmak. Yani tek yanlı bir çözüm dayatmak değil. Çözülmesi gereken bir mesele mi? Evet öyle. Ama bunu istişarelerle, işçi ve işveren dengesi içinde ve özellikle işçi kesiminin temsilcileri, sendikalarla istişare içinde bu konuya yaklaşmak. Kıdem tazminatında maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var. Özellikle iş dünyası firmaları üzerinde. Dolayısıyla bir dönem bir fon oluşturup bununla bu problemi çözme gibi bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde yine Türkiye'nin gündemde olan konuları olacak." diye konuştu.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 35 BİN TL OLUYOR
Toplu sözleşme zammı ve yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Yüzde 65'lik 2023 yılı enflasyon tahmini emekli maaşı ve memur maaşları artışları dışında kıdem tazminatı tavanı hesabını da değiştirdi. Yeni rakamlara göre kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 35 bin TL olması bekleniyor.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Memur maaşlarına yapılacak artış oranı aynen kıdem tazminatı tavanı tarafına da yansıtılıyor. Kıdem tazminatı tavanı geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 17,55 artışla 23 bin 489 lira 83 kuruşa çıkarılmıştı.
Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısında işten ayrılan çalışanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor.
Giydirilmiş brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat veriliyor.