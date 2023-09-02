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Ocak ayında kıdem tazminatı artacak! Memur maaş zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavan ücreti, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zamları ile birlikte güncelleniyor. Ocak ayı zam oranının belli olması ile kıdem tazminatı da merak kazanmıştı. Milyonlarca işçi, memur, emeklinin iki yıllık zam oranı netleşirken ocak ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı da artıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yılsonu enflasyonunun yüzde 58 olması durumunda memur maaş katsayısındaki artış yüzde 43 olacak. Buna göre 2024 Ocak ayında kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

11:08 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin işverene hizmet süresi boyunca gösterdiği emeğe karşılık olarak ödenen bir tazminattır. İşçi, işveren tarafından işten çıkarılırsa, kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin çalıştığı süre ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Ocak ayı memur ve emekli iki yıllık zam oranının netleşmesi ile kıdem tazminatı ücreti de değişmiş olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ 2024 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca işçi, memur, emeklinin iki yıllık zam oranı netleşirken ocak ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı da artıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yılsonu enflasyonunun yüzde 58 olması durumunda memur maaş katsayısındaki artış yüzde 43 olacak. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 liradan 33 bin 590 liraya çıkacak.

OCAKTA YÜZDE 43 ARTIŞ

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin 2024-2025 yılları için mali sosyal hakları belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı için ise yüzde 5'lik genel zam artışı kararı verdi.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR 2023?

2023 yılının Temmuz ayı itibarıyla, kıdem tazminatının tavan ücreti 23.489,83 TL'dir.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

  • Kıdem tazminatı, en az bir yıl süre ile aynı işyerinde çalışan işgörenlerin verdikleri emek karşılığında almaya hak kazandıkları bir tazminat türüdür. Brüt tutar olarak değerlendirildiğinde, işçinin en son aldığı aylık üzerinden hesaplanır ve çalışma süresine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden sabit bir tutarı yansıtmaz. Buna karşılık, işçi ücretinden farklı olarak, işyerinde çalışma karşılığında kazanılmış hak olarak değerlendirilir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2024

İşçinin çalıştığı her tam yıl için işveren tarafından 30 günlük brüt aylık üzerinden hesaplama yapılır. Burada işçinin aylığına, yol ve yemek masrafı ile konut ve eğitim gibi sosyal yardımlar eklenerek bir hesaplama yapılır. Burada temel alınan, sözleşme bitiminde, çalışanın en son iş gördüğü tarihte hak kazandığı son ücrettir. Kıdem tazminatı bir yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt aylık üzerinden hesaplanır ve toplamdan damga vergisi kesilir. Bununla birlikte her yıl belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti de önemlidir. Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, işçiye ödenecek tutar o yılki kıdem tazminatı tavan ücreti ile sınırlı kalacaktır. Kıdem tazminatı hesaplama için dikkate alınması gereken diğer ödemeler de bulunmaktadır. Temettü, bayram harçlığı, sağlık yardımı ve yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, gıda ve yakacak yardımı giyecek ve yakacak yardımı, çocuk yardımı, yıllık izin ücreti, doğum ve askerlik yardımı hesaplamada dikkate alınan başlıca ödemeler olarak ortaya çıkar.



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