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Özgün

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ardı ardına yeni müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjdeler ardı ardına geldi. Erdoğan, “Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz.” dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni müjdelerine ilişkin detaylar.

14:39 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi. Erdoğan Gemlik Meydanı'na TOGG marka araçla giriş yaptı. Erdoğan Gemlik'te vatandaşlara hitap etti.

Açılışa katılan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir tekonoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kimler ÖTV ödemeyecek?

  • Esnaflarımızla ilgili bazı müjdelerimizi paylaşacağım. Daha önce bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık. 830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik.
  • Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz. Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır.”
2000 sonrası sigorta girişi olup EYT’den yararlanamayanlar dikkat! 1999 sonrasına emeklilik var mı?
2000 sonrası sigorta girişi olup EYT’den yararlanamayanlar dikkat! 1999 sonrasına emeklilik var mı?

EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açıldı. AK Parti’nin seçim beyannamesinde yeni emeklilik reformuna vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 2000 sonrası sigorta girişi olanları da emeklilik heyecanı sardı. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. 2000 sonrası işe girenler için yeni bir emeklilik sistemi gelecek. Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, 2000 sonrası için düzenleme ile yeni emeklilik sistemi ne zaman çıkacak? 2000 ve sonrası için emeklilik şartları neler?

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#vergi muafiyeti
#ötv
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