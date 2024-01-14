Beşiktaş Karanfilköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipleri canlı yayında ve noter huzurunda belirlendi. Karanfilköy KİPTAŞ konut projesinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri canlı yayında tamamlandı. Beşiktaş Karanfilköy’de yer alan kentsel dönüşüm projesi 1.361 konut ve 132 ticari birim olmak üzere 1.493 bağımsız birimden oluşuyor. Karanfilköy kura sonuçları KİPTAŞ’ın Youtube hesabı üzerinden öğrenilmekte.
12 Eylül 2022 tarihinde hak sahipleri ile sözleşmeler imzalanmaya başlandı ve tahliyelerin ardından 12 Aralık 2022’de yapıların yıkımına başlanmıştı. 29 Nisan 2023’te burada kentsel dönüşüm projesinin temeli atılmıştı.