TOKİ, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için "İlk Evim Arsa" projelerini hayata geçiriyor. Bu projeler kapsamında, vatandaşlara uygun fiyata arsa tahsis ediliyor. İlk evim arsa projesi son durum hakkında TOKİ’den cevap gelirken, vatandaşlar arsa tapularının ne zaman verileceğini ve sözleşmelerin ne zaman imzalanacağını merak ediyor. İşte detaylar.