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Konya bayram namazı saati: Diyanet Konya'da bayram namazı kaçta kılınacak?

Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs'ta kılıkacak Ramazan Bayramı namazı için şimdiden bayram nmaazı saatleri araştırılıyor. Müslüman alemi on bir ayın sultanı Ramazan'a veda etmenin hüznünü yaşarken bir yandan da bayrama erişmenin heyecanı yaşanıyor. Konya'da bayram namazı saatleri Diyanet'in belirlemiş olduğu takvime göre belli oldu. Konya Ramazan Bayramı namazı saati haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada bayram namazı kaçta? 2 Mayıs Konya Ramazan Bayramı Namaz Vakti
Konya bayram namazı saati

Ramazan bayramını Konya'da kılacak kişiler 2 Mayıs Pazartesi günü kılınacak bayram namazı saatini merak ediyor. Diyanet'in takvimine göre Konya Ramazan Bayramı tatili belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (2 MAYIS)

2022 Ramazan bayramı namazı saati Konya'da saat 06:25'te kılınacak.

RAMAZAN AYI GÜNÜN DUASI

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22."

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.

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