Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya: Artık günde 200 hasta kaybetmek istemiyoruz

Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, koronavirüste vaka oranlarının istenilen düzeye düşmediğini söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Kişisel koruyucu önlemlerimizle aşı ile ilerlemek zorundayız. Ama biz görüyoruz ki, bunlara çok dikkat edilmiyor. Toplu ve kalabalık yerlerde özellikle maske takılması gerekiyor. Mümkünse kalabalık alanlarda, salonlarda çok bulunulmaması, toplu ulaşımlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Bundan daha da önemlisi aşılama oranlarımızda düşüş oldu. Resmi rakamlarla da söylendi. Aşılama konusunda daha da duyarlı olunması gerekiyor. Geldiğimiz yerden çıkabilmemiz için herkesin kendi önlemlerini daha da gözden geçirmesi gerekiyor. Burada da öne çıkan en önemli durumlardan birisi, maske takılmasıdır. Özellikle toplantılarda, sosyal alanlarda, konserlerde çok fazla kalabalık ve maske takılmadığını görüyoruz. Bunlar sonuçları etkiliyor" diye konuştu.

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"Aşılamaya daha çok önem verilmeli"

Prof. Dr. Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına rağmen hala aşılanma konusunda ikna olamayan, kafası karışık olan vatandaşlar olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: