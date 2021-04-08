Koronavirüs Savaşın hijyen kahramanları Maskenizi yere atmayın
ANKARA TÜRKİYE

Savaşın hijyen kahramanları​​: Maskenizi yere atmayın

Savaşın hijyen kahramanları: Maskenizi yere atmayın

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan temizlik çalışanları, yerlere atılan maskelerden şikayetçi. Ankara Altındağ Belediyesi’nde çalışan Emin Serim, “Vatandaşımız maskeyi lütfen çöpe atsın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savaşın hijyen kahramanları​​: Maskenizi yere atmayın
Altındağ Belediyesi’nde temizlik işçisi Bekir Erdoğan, vatandaşlardan yerlere maske ve eldiven atmamaları ricasında bulundu.

MUHAMMED ABDULLAH KURTAR

Kovid-19’a karşı mücadelede hastanelerin yoğun bakım servislerinden sokakların temizlenmesine kadar özveri ile görev üstlenen temizlik çalışanları geride kalan bir yıldaki zorlu mesailerini anlattılar. Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Servisi’nde temizlik görevlisi Cansu Türkşanlı, bu süreçte en çok kızının etkilendiğini söyledi.

Kovid-19’a karşı mücadelede ‘hijyen’ görevini üstlenen işçiler, bir yılı aşkın süredir pek çok alanda hizmet verdiler.
Kovid-19’a karşı mücadelede ‘hijyen’ görevini üstlenen işçiler, bir yılı aşkın süredir pek çok alanda hizmet verdiler.

İnebolu'da karantinadan kaçan 2 kişi sokakta yakalandı
KORONAVİRÜS
İnebolu'da karantinadan kaçan 2 kişi sokakta yakalandı

"Kızıma mesafeli sarılmayı öğrettim"

  • Türkşanlı, “Koronavirüs sadece beni değil, 4 yaşımdaki kızımı da etkiledi. Taşıyıcı olma ihtimalime karşı tatillerimde bile çocuklarımı görmeye gidemedim. Kızıma beden dili ile sosyal mesafeli sarılmayı öğrettim. Bu süreç çocuklarımızın da psikolojisini yıprattı” dedi.

"Sürekli kendimden şüphe duyuyorum"

Temizlik görevlisi Dilek Cengiz de “Koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimalimden dolayı sürekli kendimden şüphe duydum ve çocuklarıma sarılamadım” şeklinde konuştu. Fatma Kaya ise “Bir yıldır Kovid-19 servisinde temiz görevlisi olarak çalışıyorum. N95 maskenin ve tulumun içerisinde, sadece yaşayan bilir” ifadelerini kullandı.

Osmaniye’de kırmızı alarm: Vakalar tavan yaptı denetimlerde ceza yağdı
KORONAVİRÜS
Osmaniye’de kırmızı alarm: Vakalar tavan yaptı denetimlerde ceza yağdı
  • Altındağ Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan Emin Serim de virüse karşı sokakta sorumluluk üstlenen çalışanlardan. Serim, “Vakaların sık görüldüğü mahallelere, hastanelere ve apartmanlara dezenfekte için girdik. Benim iki çocuğum var. Koronavirüse yakalanırsam aileme de geçer mi endişesini biz temizlik işçileri olarak her gün yaşıyoruz” dedi.
Abone Ol Google News
Mekanın cennet olsun

Mekanın cennet olsun

​MSB'den Burak Gençcelep paylaşımı.
Fark yeniden beş oldu

Fark yeniden beş oldu

Alanyaspor'u rahat geçen Beşiktaş liderliğini devam ettirdi.
Fransada gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onu nasıl durdururuz

Milli Savunma Bakanlığı iki askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

​Vaka ve ölü sayısında can yakan yükseliş.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Fotoğrafın kazananı Türkiye

Fotoğrafın kazananı Türkiye

Yunan Başbakan mağlubiyeti kabul etti.
Tepki çeken hata

Tepki çeken hata

​Alanyaspor kalecisinin yediği gol gündem oldu.

Türkiye bu gece soğuk havanın etkisine girecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.