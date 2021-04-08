Savaşın hijyen kahramanları​​: Maskenizi yere atmayın

MUHAMMED ABDULLAH KURTAR

Kovid-19’a karşı mücadelede hastanelerin yoğun bakım servislerinden sokakların temizlenmesine kadar özveri ile görev üstlenen temizlik çalışanları geride kalan bir yıldaki zorlu mesailerini anlattılar. Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Servisi’nde temizlik görevlisi Cansu Türkşanlı, bu süreçte en çok kızının etkilendiğini söyledi.

Kovid-19’a karşı mücadelede ‘hijyen’ görevini üstlenen işçiler, bir yılı aşkın süredir pek çok alanda hizmet verdiler.

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"Kızıma mesafeli sarılmayı öğrettim"

Türkşanlı, “Koronavirüs sadece beni değil, 4 yaşımdaki kızımı da etkiledi. Taşıyıcı olma ihtimalime karşı tatillerimde bile çocuklarımı görmeye gidemedim. Kızıma beden dili ile sosyal mesafeli sarılmayı öğrettim. Bu süreç çocuklarımızın da psikolojisini yıprattı” dedi.

"Sürekli kendimden şüphe duyuyorum"

Temizlik görevlisi Dilek Cengiz de “Koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimalimden dolayı sürekli kendimden şüphe duydum ve çocuklarıma sarılamadım” şeklinde konuştu. Fatma Kaya ise “Bir yıldır Kovid-19 servisinde temiz görevlisi olarak çalışıyorum. N95 maskenin ve tulumun içerisinde, sadece yaşayan bilir” ifadelerini kullandı.

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