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Koronavirüs Türkiyenin 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saate 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi ise vefat etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

  • Son 24 saatte 31kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 5 bin 529 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,4, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 279 bin 922 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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